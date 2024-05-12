الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اندلاع حريق ضخم في مركز للتسوق بالعاصمة البولندية وارسو

بوابة الوفد الإلكترونية

اندلع حريق ضخم ، صباح اليوم الاحد ، في مركز تجاري كبير يضم 1400 متجر في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

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وأظهرت التحقيقات أن الحريق نشب في أحد متاجر المركز واستدعيت أكثر من 100 عربة إطفاء وإنقاذ إلى مكان الحادث.

 

وقامت السلطات بإجلاء زوار المتجر وسكان المباني المجاورة وإغلاق الطرق المحيطة بالمبنى.

 

ويعتبر المركز من أكبر المراكز التجارية في بولندا ويضم مقاهي ومراكز للخدمة.

 

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

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