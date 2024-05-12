الهضيبي: الشباب أهم ركائز الدولة المصريه وجهود الوزير واضحه وملموسه

اكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بانالشباب اهم ركائز الدولة المصريه خاصة وان الدولة المصريه في عهدها الجديد تهتم اهتمام كبير بالشباب وتجد ظهيرا دستوريا في ذلك وهي المادة 82 من الدستور .

واضاف الهضيبي في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى بان هناك فارق كبير بين التنميه الشبابيه والمراكز الشبابيه ، ولانستطيع ان نعمم بينهما كمن فسر الماء بالماء فهناك فارق كبير بين بين تنميه الشباب وغيرها .

واكد الهضيبي ان جهود وزير الشباب محمودة وليس من المعتاد ان تشيد الهيئة البرلمانيه للوفد بالحكومه ولكن جهودة واضحه وملموسه ولكن لدينا استفسار واضح هو كيفية نظم عمل مراكز تنميه الشاب وطرق ادارته ، وذلك لتحقيق فاعليتها وتحقيق اهدافها .