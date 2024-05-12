وكيل صحة الشرقية يشيد بدور"ملائكة الرحمة" في اليوم العالمي للتمريض

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، آسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز للجيش الأبيض بهيئة التمريض "ملائكة الرحمة" بمحافظة الشرقية؛ تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أداء الفرق الطبية من هيئة التمريض بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي، هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

وقدم الدكتور هشام مسعود أيضا التحية والتقدير والاحترام والإعزاز لشهداءنا الأبطال من الجيش الأبيض من ممثلي هيئة التمريض وغيرهم أبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، والتي قاموا بتأديتها بتفاني وإخلاص، وتقدموا الصفوف الأولى، بشجاعة وإيثار لا مثيل له، مؤكداً بأن هيئة التمريض هم خطوط الدفاع بالجيش الأبيض المناضل أمام المعارك الضارية، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، مقدراً عملهم البطولي، وجهودهم المخلصة، والمستمرة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في ١٢ مايو من كل عام على مستوي العالم، والذي تم إقراره من قبل المجلس الدولي (ICN) منذ عام ١٩٧٤، كيوم دولي للإحتفال بالممرضين والممرضات، وكل من يعمل في هذه المهنة بشكل عام، الذي يحتفى به بـ «ملائكة الرحمة»، تقديراً لمهنة العطاء والإنسانية، لافتاً إلى أنه يتم الإحتفال بيوم الممرضين في جميع أنحاء العالم، وتحتفل مصر وعدد من الدول العربية بهذا اليوم إحقاقا لدورهم الإنساني في التخفيف من آلام المرضي، والحفاظ علي صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد وكيل صح الشرقية أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ف الشرقية؛ تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لعدد ٦١ منفذ طبي، مقسمة إلى ٢٤ منشأة طبية بالحسينية، و ٢٠ منشأة بصان الحجر، و ١٧ بمنشأة أبو عمر، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.