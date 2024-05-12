وزارة العمل تنظم احتفال لتكريم عمال ونقابيين البحر الأحمر

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ، فعاليات احتفالية بعيد العمال ، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستعلام ، ممثلة فى مجمع اعلام البحر الأحمر ، و بالاشتراك مع اتحاد عمال البحر الأحمر برئاسة محى العبادى، جرى خلالها تكريم عدد ٢٠ من النقابيين و قدامى النقابيين بالبحر الأحمر ، وعدد ١٢ من العاملين بالمنشآت السياحية ، و ٨ من العاملين بمديرية عمل ، منهم عامل من ذوى الهمم ، تقديراً لجهودهم المتفانية فى آدائهم لأعمالهم فى مختلف قطاعات العمل داخل أماكن العمل التى يعملون بها.

وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، ضمن جهود المديرية فى التواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت ، ورعايتهم وحماية حقوقهم وتعزيز علاقات العمل بينهم وبين أصحاب الاعمال وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتطبيق احكام القانون.

وقال هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، إن تلك الفعاليات تأتي فى ضوء الاحتفال بعيد العمال ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت ، والتأكيد على تطبيق أحكام قانون العمل ، والقرارات الوزارية المنفذة له على أرض الواقع ، والتنسيق والتعاون مع المنشآت التى يعملون بها لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين بما يؤدى لزيادة الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية فى كلمته التى ألقاها خلال الفعاليات ، وأكد على أن العمل هو الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل إنتاج سلعةٍ، أو تقديم خدمةٍ، والعمل عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج، وكلما تطوّر الإنتاج زاد ازدهار الدولة وتقدمها، فتقديراً من المجتمع الدولي لجهود العامل بمختلف القطاعات الإنتاجية تم الاتفاق عالمياً ، فالعامل عنصرٌ مهمٌ في سلسلة حلقات الإنتاج، وتشجيعنا له وتقديرنا لعمله يعطيه الثقة بنفسه وبعمله أكثر ويحثّه على بذل المزيد من جهده. ولقد سعت أغلب الحكومة الرشيدة إلى توفير الكثير من مستلزمات دعم العمال، وتحقيق الأمن الوظيفي لهم من خلال المؤسسات التي ترعاهم، وتحفظ لهم حقوقهم، ومنذ إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ولوائحه وتعديلاته والتي تتفق جميعها مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل النقابى،وتوفرللعمال المصريين نقابات وينتخب العمال وممثليهم بكلّ حريةٍ وديمقراطيةٍ، ومهمة هذه النقابة حماية حقوق العامل والمشاركة مع المؤسسات التشريعية الأخرى للوقوف على التشريعات والقوانين التي تخصّ العمال.

كما توفر وزارة العمل مراكز التدريب والتطوير من أجل رفع مستوى المعرفة عند العامل، وزيادة مهاراته بمختلف أنواع المهن والأعمال، من خلال 75 مركز ثابت ومتحرك.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه قد زاد إهتمام وزير العمل حسن شحاتة بكل ما يرتبط بمراكز التدريب والعمليات التدريبية منذ إطلاق مشروع مهنى 2030 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، فالعامل المدرَّب جيداً يساهم في الإنتاج بنسبة أكبر، وأكثر جودةً، وبأقل التكاليف خاصة وأن باب التنافس بين الشركات والمؤسسات المنتجة للسلع يستوجب تطوير مهارات العمال، وزيادة معرفتهم بواجباتهم، وحقوقهم ، وقال : ونحن على الصعيد المحلى هنا فى محافظة البحر الأحمروفى إطار خطة المديرية حققنا ما يلى فى خلال الفترة من 1/1/2023حتى تاريخه : فى مجال التدريب يوجد وحدة متنقلة للتدريب على مهنة التفصيل والحياكة، 9 دورات لعدد 10 متدربات ولا مانع لقبول تدريب الذكور أو حتى ذوى الهمم من أجل دمجهم فى المجتمع، كما أننا بصدد تأسيس مركز تدريب ثابت ، للتدريب على مهنة التفصيل والحياكة يسع لعدد 20 متدرب ومتدربة.

وتأسيس مركز تدريب ثابت على اللغات بطريقة حديثة ومشوقة لتشجيع الشباب على تنمية مهاراتهم فى اللغات التى يحتاجها سوق العمل فى المنشأت السياحية، و فى مجال التشغيل جرى توفير 16069 فرصة عمل ، واستخراج عدد 20ألف و 433 شهادة قياس مستوى مهاره ونفس العدد ترخيص مزاولة مهنة ، أم فى مجال المرأة ومساعدة الأسر المعيلة جرى تدريب عدد 120 سيدة على مهنه الحياكة والتفصيل وتم منح بعضهن ماكينة خياطة جوائز لتفوقهم.

كما استعرض مدير المديرية، إنجازات المديرية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، حيث جرى التفتيش على 1628 منشأة لحماية أكثر من 125 ألف عامل وعاملة ، وعقد 93 ندوة للتثقيف والتوعية للعمال و مديرى ومسئولى السلامة بالمنشآت السياحية وغيرها، وعمل 78 حملة للتأكد من مدى التزام المنشآت الكبيرة بتعليمات السلامة للحفاظ على الأفراد والمنشآت بالاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى ، والمشاركة فى عدد 62 لجنة تراخيص محال تنفيذا لقانون تراخيص المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ، ومنح تراخيص لعدد 150 منشأة ، وتلقى 447 شكوى عمالية وتسوية 264 شكوى منها ودياً ، كما جرى التفتيش عمالياً على عدد 535 منشأة ، وإجراء 25 حملة تفتيشية شملت 193 منشأة لضبط أداء المنشآت والحفاظ على حقوق العمال ، وحصر العمال من ذوي الهمم داخل المنشآت ، وتعيين 324 عامل جديد من تلك الفئة ، وفي ختام كلمته قدم الشكر والتقدير لعمال مصر الأوفياء ، واتحاد عمال البحر الأحمر ، وأعضاء اللجان النقابية بالبحر الأحمر على ماقدموه لأعضائهم ، وعمال البحر الأحمر كافة ،وكذلك قدامى النقابيين لما بذلوه من قدرة وخبرة وتضحية من أجل رفعة وطنهم فى كافة المجالات.