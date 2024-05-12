تحصين 7753 رأس ماشية بمحافظة المنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية، تنظيم القوافل البيطرية؛ لفحص وتحصين ومتابعة رؤوس الماشية، بقرى شمال وجنوب المنيا، وكذلك تنظيم ندوات التوعية للمربين، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة .

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية، وتكثيف حملات التقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية ، بجميع مراكز المحافظة لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق ، قامت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، بحملة للتقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية ، للإكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت عن طريق ( وحدة الإبيديميولجي – إدارة الوقاية - إدارة الإرشاد)، بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالمنيا، حيث تم على مدار الخمسة أشهر الماضية إجراء التقصي والتحري في ( ٥٢ قرية ) بمراكز المحافظة، وتم مناظرة (٢٥٦٠ بقرة - ٦٥٢ جاموسة - ٨٧١ أغنام - ٧٣١ ماعز -٥٤ دواب - ٢٨٨٥ دواجن) .

كما تم سحب العينات اللازمة للفحص المعملي بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنيا؛ لإجراء الإختبارات التشخيصية المعملية ، وتم عقد ١٦٠ ندوة إرشادية للتوعية ، بخطورة مرض الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع ، على الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منه.

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير المديرية، أن هذه الحملات تأتى في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتقصي عن الأمراض الوبائية واكتشافها ، كخط دفاع أول ضد انتشار الأمراض الوبائية ، وحفاظا علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها ، وصحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور فتحي عبد العالي، أن المديرية تبذل جهدها للتقصي والتتبع ، للإكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت ، بالتوعية الإرشادية والتحصين والرش لجميع الحيوانات، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان للفحص المعملي ، وفى سياق متصل ، أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، على تنفيذ حملات للتفتيش والمرور على عدد من قرى المراكز .

من خلال لجان مشكلة من مديريتى الطب البيطرى والزراعة لحصر الثروة الحيوانية ٢٠٢٤ م ، و أخذ عينات عشوائية لتحديد احتياجاتها بكل دقة من ، لقاحات ، و أمصال ، و قوافل بيطرية ، وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى ، للحفاظ على الثروة الحيوانية ، لافتا ، إلى انه تم المرور خلال اليومين الماضيين على قرى مراكز ، ( مطاى - سمالوط - أبو قرقاص – المنيا ) .