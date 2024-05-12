المالية السوداني: الحالة الإنسانية ما زالت مستمرة والسودان في أمس الحاجة إلى الأدوية المنقذة للحياة

من البحرين

قال وزير المالية والاقتصاد السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، أن الحرب التي يعيشها السودان في طريقها إلى نهاية قريبة بهزيمة التمرد، ويكمن التحدي الأكبر في اعادة الإعمار و إعداد الخرطوم لنهضة كبرى شاملة، وهذا يتطلب مشروع مارشال جديد.

وأضاف خلال كلمته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أن الحالة الإنسانية الطارئة ما زالت مستمرة والسودان في أمس الحاجة إلى الأدوية المنقذة للحياة و المستهلكات الطبية بجانب حاجته إلى مدخلات الإنتاج الزراعي حتى لا تكون عُرضة لمجاعة محتملة إذا ما فشل الموسم الزراعي الصيفي.

وطالب الجامعة العربية بقيادة رئيس الدورة الحالية (البحرين) و أمينها العام بالدعوة لمؤتمر خاص بإعادة إعمار السودان تلتزم فيه الدول العربية المقتدرة بإعادة إعمار الخرطوم عبر بناء شراكات إستراتيجية تعود بالفائدة لجميع الشركاء

وأكد أن السودان يعيش حرباً ضروساً فُرضت عليه منذ إبريل من العام الماضي، أدت لنزوح أكثر من 8 ملايين شخص في الداخل و لجوء حوالي مليوني شخص إلى خارج السودان وفقدان الكثير من الأرواح البريئة بجانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية و الإنتاجية في البلاد، معرباً عن شكره للدول العربية على استجابتها الإنسانية السريعة و الكبيرة التي عبّرت عن عمق العلاقة بين الشعوب العربية وتضامنها .

كما أكد الوزير السوداني تضامن شعب السودان الكامل مع أشقائه من الشعب الفلسطيني في غزة الذين يواجهون مشروع إبادة جماعية لا مثيل لها في التاريخ، راجياً تتخذ قمة البحرين قرارات شجاعة توقف إبادة الأطفال و النساء في فلسطين.