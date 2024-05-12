ضبط 2.25 طن دقيق بلدي داخل مخزن بمركز بلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة تموينية مفاجئة، وأثناء مرور الحملة بقرية حفنا، ضبطت دقيق بلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلدية داخل مخزن بجوار المقابر، حيث تم العثور على 45 شيكارة دقيق زنة السيارة 50 كجم بإجمالي 2 طن و250 كيلو دقيق، وتم مصادرة المضبوطات، وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا، لحين تصرف النيابة بها وتحرير محضر للمخالفين.

وفي سياق متصل، وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم السبت من الأقماح بلغ ٥٢٢٥٠٩ طن و ٢٢٢ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة، وعلى عروق خشبية أو طبالي، وتغطيتها بالمشمعات والأغطية، لافتة إلى ضرورة الإلتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .

وتم أيضا تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينية بالمديرية، وبرفقة إدارة تموين فاقوس للمرور على التجار ومصانع الأعلاف للإطمئنان على عدم إستخدم القمح المحلي في تصنيع الأعلاف الحيوانية.

فقامت الحملة بالمرور ناحية أكياد، وتم ضبط مدشة أعلاف تقوم بخلط القمح المحلي بأعلاف للحمام والطيور، وتم التحفظ على 167 شيكارة مخلوطة بالقمح على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المدشة بناحية اكياد برقم 7600 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد «م. أ» لقيامة بخلط القمح المحلي لموسم حصاد عام 2024 بالاعلاف.

وباستكمال عملية التفتيش على المخازن، تم ضبط 3 مفارش لتجميع القمح يوجد بها كمية من القمح قدرها 75 طن، وتم الإشراف علي عملية تحميل القمح على السيارات، وتوريدها الى صومعة الصالحية بالتنسيق مع مدير الصومعة.