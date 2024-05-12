المنشاوي يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط

عقدت لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية التربية النوعية، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد الكلية.

وضمت اللجنة المشكلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، وهم: الدكتور سعيد أحمد إبراهــيم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور محمد عبد العظيم طلب وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور بطـــرس حافظ بطرس الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد رضا أحمد سليمان أستاذ الإعلام بجامعة السويس.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي بأن اللجنة قامت بدراسة ملفات المتقدمين ومناقشتهم لاختيار أفضل المرشحين لتولي منصب عميد الكلية، حيث استقبلت اللجنة (4) أساتذة مرشحين لعمادة كلية التربية النوعية، وهم (الدكتورة ياسمين أحمد محمود الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال علي الأستاذ بقسم التربية الفنية، والدكتورة أطياف محمد يوسف الأستاذ بقسم التربية الموسيقية، والدكتور منتصر القللي أحمد رئيس قسم التربية الموسيقية).

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها، إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات، وأفكار المتقدمين؛ للترشح لعمادة الكلية، ورؤى التطوير، والارتقاء بقطاعات الكلية التعليمية، والبحثية و المجتمعية.