موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

يلتقي آرسنال و مانشستر يونايتد مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عبر قناة beIN sports HD 1.