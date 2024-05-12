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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح الجلسه العامه لمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم  و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس  اليوم  عدد من الملفات في مقدمتها، عرض طلبي مناقشة عامة، وكذلك إحالة عددا  من التقارير الخاصة باللجان النوعية  إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، فضلًا عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 مجلس الشيوخ

ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.                   

 كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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