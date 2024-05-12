محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية

تسلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، دليل تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة القليوبية والذي يأتي في إطار التكليف الرئاسي بأهمية تصميم وتنفيذ الهوية البصرية لكل المحافظات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس على عودة وكيل وزارة الاسكان بالقليوبية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكر لرئيس جامعة بنها علي الدعم المتواصل من الجامعة لأجهزة المحافظة في المجالات المختلفة.

واستعرض الهجان، مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة ، موضحا" اننا نستهدف وضع تصور شامل في كافة الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الاعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة، مشيرا الى أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق حيث ان المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة سواء من خلال تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأيضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشي سياحي علي النيل ببنها.



من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، عن سعادته بالاستعانة بفريق من أساتذة كليات الجامعة في لجنة تشكيل الهوية البصرية لمحافظة القليوبية ، موضحا أن تصميم الهوية البصرية للمحافظة يعني تطوير شامل وكامل في جميع أرجائها بما يتوافق مع مكانتها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافي المتميز .



وأكد الجيزاوي، أن إدارة جامعة بنها تسعى جاهدة دائما لتسخير كافة إمكانياتها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات.



وحضر من اعضاء اللجنة المهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني و سمير صبحى مدير ادارة الاعلانات واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة ومن جامعة بنها الدكتور اسامة محمد كمال النحاس الاستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا و الدكتور زينب فيصل عبد القادر الاستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها و الدكتور احمد سعيد محمد يوسف الاستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة والدكتور منى ابراهيم عبد الرحيم الاستاذ بقسم الاعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية و الدكتور شيماء صلاح صادق الاستاذ المساعد بقسم الاعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية والدكتور المعتز بالله جمال الدين عبد العظيم الاستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها والدكتور اميرة فؤاد انور محمد الاستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية والدكتور شريف ابو السعدات الاستاذ المساعد بالتصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية والدكتور امنية مجدى عبد العزيز الاستاذ المساعد للتصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية والدكتوراحمد محمد سعيد السعدنى الاستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها والدكتورة امينة عبد الجواد عبد الباقي المدرس بقسم التصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية