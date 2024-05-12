لأول مرة.. لجنة للمرأة في اتحاد الغرف التجارية المصرية والعالمية

شاركت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية في الإسكندرية، وبالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، والذي استضافته غرفة بوغوتا في كولومبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو.

اجتماعات اتحاد الغرف العالمي في كولومبيا

وتناول الاجتماع الذي أداره رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف العالمي، ورئيس اتحاد الغرف التركي نقاط عدة أهمها متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بلجان الرقمنة والاستدامة واطلاع الأعضاء على آخر مستجدات الخدمات المقدمة والمتعلقة بشهادات المنشأ Certificate of Origin، وبوليصات الشحن الإلكتروني bill of lading، وكارنيه تمرير البضائع المعرف باسم ATA carnet.

زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات

ودُشّنت لجنة للمرأة بحضور رئيسة غرف التجارة العالمية ICC السيدة ماريا فرندا جارزيا ونائبتي رئيس اتحاد الغرف العالمي، وتتبني تلك اللجنة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتختص بتزويد نسبة مشاركة المرأة بـ20% في مجالس الإدارات ومواقع صنع القرار داخل الغرف التجارية والصناعية والزراعية حول العالم وتعريفها بالخدمات المقدمة من غرف التجارة العالمية؛ لاستخدامها في تخليص معاملتها.