إصابة مواطنين إثر انهيار حائط منزل بالفيوم

أصيب مواطنين بالفيوم، إثر وقوع حادث سقوط جزء من حائط منزلهم بقرية إهريت بمركز إطسا ، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث سقوط جزء من حائط منزل بقرية إهريت بمركز إطسا، وإصابة مواطنين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين انهيار جزء من حائط منزل ريفي قديم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادثين اخرين

وفى حادث سابق لقى شابين بالفيوم مصرعهما فى حادثين مختلفين ,فقد لقي شاب مصرعه، غرقًا ببحيرة وادي الريان ، أثناء لهوه وسباحته داخل المنطقة المحظورة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود بلاغ حول غرق الشاب احمد عبد السلام - 16 عامًا"، من قريه بيهمو بمركز سنورس ، في البحيرة السفلى لوادي الريان، أثناء لهوه وسباحته في المياه.

وتبين من المعاينة الأولية غرق الشاب وتوفى في الحال بإسفكسيا الغرق، وكان قد جاء إلى البحيرة في رحله مع زملائه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ولقي شاب اخر مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية بترويسكل بطريق الفيوم - القاهرة ، بدائرة مركز شرطة سنورس ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمورمركز شرطة سنورس، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وترويسكل ووجود متوفي بطريق الفيوم- القاهرة ، بدائرة المركز . وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث دراجه دراجة نارية وترويسكل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق الدراجه النارية وفقدانه السيطرة على الدراجة فاصطدم بالترويسكل . ونتج عن ذلك، وفاة قائد الدراجة كمال محمد سعيد " 22 سنة ، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته بالفيوم وتولت التحقيق .