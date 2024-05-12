خلال 3 أيام.. 15.8 ألف حجز مبدئي للوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة بـ"بيت الوطن"
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، خلال 3 أيام، بلغ 15.8 ألف حجز مبدئى، فى حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، 1900 ألف حجز مبدئى، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي، يوم الأربعاء المقبل 15/5/2024.
وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد التحويلات الواردة فى اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن"، بلغ 2822 تحويلاً، مؤكداً أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز، ويجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
- بيت الوطن للمصريين بالخارج
- مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
- التخطيط والمشروعات
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
- المشرف على مكتب وزير الإسكان
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان