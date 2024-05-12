وفاة أصغر مربي نعام في حادث تصادم على طريق بنها الحر

لقى الشاب ” يوسف العدلى ” ابن مدينة بنها و اصغر مربى نعام في مصر مصرعه إثر حادث تصادم بسيارته على طريق شبرا بنها الحر وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وفاة شاب يدعي يوسف العدلى، مقيم بمدينة بنها ومن أشهر مربي النعام وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرادق عزاء كبير قام فيه اهلية المتوفي واصدقائه بنعيه ورثائه باصدق الكلمات ووصفوه بالصاحب الجدع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.