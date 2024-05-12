أوكرانيا تسجل 155 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الأحد ، عن تسجيل 155 اشتباكًا قتاليًا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي نفذ إجمالي 13 هجومًا صاروخيًا و118 غارة جوية وأطلق ما يقرب من 120 هجومًا بالمدفعية وقذائف الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان ، وللأسف سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية، كما تعرض عدد من المباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير أو الضرر.

وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم، مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله. وعلى مدار يوم أمس، ضربت القوات الجوية والصاروخية الأوكرانية ثلاثة أنظمة حربية مضادة للطائرات ونظامين مدفعيين وجهازي رادار وتسع مجموعات من القوى العاملة للجيش الروسي.