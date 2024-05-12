الزمالك ونهضة بركان.. "بسيناريو" 2019 هل ينجح الملكي في خطف اللقب من أنياب أسياد الشرق؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد.

الزمالك يسعى لتكرار "سيناريو" 2019 بحصد لقب الكونفدرالية على حساب أسياد الشرق:

ويأمل فريق الزمالك في الفوز على نهضة بركان وتكرار سيناريو 2019 بعد ما حصد الأبيض بطولة الكونفدرالية على حساب أسياد الشرق.

شاهد فيديو فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية 2019 على حساب نهضة بركان

وشهد نهائي الكونفدرالية عام 2019، تلقي الزمالك الخسارة في الذهاب في المغرب بنتيجة هدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك في الإياب في القاهرة لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما الزمالك ونهضة بركان.. "سيناريو" 2019 يمنح الفارس الأبيض أفضلية أمام أسياد الشرق.

وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصانًا تحمل خريطة المغرب.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبدالله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 مايو الجاري.

وتذاع جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.