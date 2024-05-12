اليوم.. انتهاء امتحانات طلاب الإبتدائية بمدارس الإسماعيلية

يؤدي طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارس الإسماعيلية، امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 / 2024 لليوم الرابع على التوالي، والتي انطلقت الاربعاء الماضي وتستمر حتى الخميس 23 مايو للمرحلة الثانوية. ويتخلله امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من السبت 18 مايو حتى الخميس 23 مايو.

ومن المنتظر أن ينهي اليوم الأحد طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات نهاية العام باداء الامتحان في مادتي الرياضيات والمهارات الادائية . فيما يستمر طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي أداء امتحاناتهم حتى الثلاثاء المقبل .فيما يستمر طلاب الصفوف الاول والثاني الثانوي أداء امتحاناتهم حتى 20 مايو الجاري.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، توفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم ومنع الغش والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب او القائمين على العملية الامتحانية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم أصحاب جميع العاملين في اللجنة لاجهزة المحمول وكذلك منع الطالب من أصحاب تليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان مشيرا إلى انه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب او العاملين.

وقال إنه تم متابعة استعدادات الادارات التعليمية الثمانية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

ووجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

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