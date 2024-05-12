الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 مواطنًا في بيت لحم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت ثلاثة آخرين.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس حلمي طقاطقة (35 عاما)، وأدهم فيصل طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، وعلي أحمد طقاطقة (30 عاما)، ومحمود رياض موسى (30 عاما)، ومالك محمد سالم (25 عاما)، ونضال ربحي طقاطقة من قرية أم سلمونة جنوبا، وأحمد عبد الكريم زواهرة (53 عاما) من قرية المعصرة جنوبا، ومحمد فايز عايش (29 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد أن داهمت منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها.

 

وفي قرية مراح رباح جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مسلم خليل قاسم الشيخ (21 عاما)، ومحمد ذياب الشيخ (20 عاما)، وإبراهيم يوسف الشيخ (20 عاما)، ومراد محمود الشيخ (26 عاما)، وخالد إبراهيم الشيخ، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

 

كما سلمت قوات الاحتلال بلاغات لمقابلة مخابراتها لكل من: مؤمن أـحمد كوازية (17 عاما)، وعمر خليل كوازبة (17 عاما)، ومحمد عامر كوازبة، من قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

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