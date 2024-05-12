الأحد 12 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إغلاق الحدود .. وعود ترامب  حال وصوله إلى البيت الأبيض

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد ووضع حد لتدفق المهاجرين من المكسيك، وترحيل غير الشرعيين منهم "إلى حيث جاؤوا". 

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وربط ترامب تنفيذ هذه الوعود بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل.

وقال أمام أكبر تجمع خلال هذا العام في ولاية نيوجرسي: "في اليوم الأول لإدارتي الجديدة سأغلق الحدود الجنوبية وأنهي هذا الغزو وأرحّل حلفاء جو بايدن من هؤلاء اللاجئين إلى حيث جاؤوا".

كما وعد بأن بعد وصوله إلى السلطة مرة أخرى ستبدأ الولايات المتحدة "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تجمع أنصار ترامب ضم حوالي 80 إلى 100 ألف شخص.

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