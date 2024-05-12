سفير الاتحاد الأوروبي: جنوب السودان لم يستفد من عائدات النفط

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية جنوب السودان إن شعب جنوب السودان لم يستفد من عائدات النفط الخام الذي يعد أكبر صادرات البلاد.

كان السفير تيمو أولكونن ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان ، يتحدث في جوبا في حفل بمناسبة اليوم الأوروبي ووصف جنوب السودان بأنه مثال نموذجي لعنة الموارد.

وقال إن التكنولوجيا القائمة على الأحفوري قديمة الطراز حيث توجد طرق حديثة وأكثر صداقة للبيئة لإنتاج الطاقة ، وأنه إذا تركت دون معالجة ، فإن الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري ربما يساهم في انقراضنا كنوع مع تغير المناخ ساري المفعول.

جنوب السودان

هذا لا يعني أننا لا ينبغي أن نقدر دور النفط في جنوب السودان، ستكون أعمى إذا لم تفهم أهميتها، لكن جنوب السودان هو مثال نموذجي لعنة الموارد، حيث لم تستفد أرباح النفط من الشعب بشكل عام، وتم إهدارها وإساءة استخدامها إلى حد كبير، بشكل مأساوي ، تم إهمال العديد من الموارد المتجددة والمستدامة التي تمتلكها البلاد على مدى العقود الماضية أفكر بشكل خاص في الإمكانات الزراعية والتنوع البيولوجي المذهل للبلاد ".

وأضاف: "يقال إن كل أزمة هي فرصة، لذلك ربما يمكن للقضايا الأخيرة المتعلقة بصادرات النفط أن تعيد توجيه التركيز على هذه المحركات الأخرى الأنظف للنمو الاقتصادي، ولا يمكنك القول إن الإمكانات غير موجودة".

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إنهم انضموا مؤخرا إلى العديد من أعضاء المجتمع الدولي في دعوة الحكومة إلى عدم فرض ضرائب على المساعدات ورحبوا بإلغاء جنوب السودان للضرائب على المساعدات الإنسانية وإعفاء وكالات الأمم المتحدة من الضرائب.

وقال أولكونن "أرحب بحقيقة أن الحكومة أكدت أن هذا ليس هو القصد بالفعل ولا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية ولكن ما يهم هو التنفيذ". أي شيء أقل من ذلك سيكون كارثة لشعب جنوب السودان ويسبب ضررا لسمعة البلاد نفسها".

وفيما يتعلق بعملية السلام، قال المبعوث إن الحماس لإجراء الانتخابات العامة في جنوب السودان قد خفت لأن أطراف الاتفاق لم تلتزم بالجداول الزمنية الرئيسية خلال تنفيذ اتفاق السلام.

"كنت متحمسا لاحتمال المشاركة في ودعم الاستعدادات للانتخابات والدستور الجديد. وما فتئنا ندعم تلك العمليات سياسيا وأيضا من خلال تعاوننا الإنمائي.

وفي الواقع، تم إطلاق مشروع جديد بشأن الدعم الانتخابي في أغسطس الماضي". "يجب أن أعترف أن هذا الحماس قد هدأ منذ ذلك الحين.

وخلال العام الماضي، شهدنا تفويت الموعد النهائي تلو الآخر لخارطة طريق اتفاق السلام قبل شهر، قرأنا تقييم الأمين العام للأمم المتحدة لمستوى استعداد البلاد لإجراء انتخابات خلص إلى أنه يجب على الأطراف الالتزام باتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق كتلة حرجة من التنفيذ اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية بشكل سلمي".

وأوضح أنه على الرغم من خيبات الأمل، فإنه لا يزال يعتقد أن احتمالات وضع أول دستور دائم وأول انتخابات لبلد مستقل هي من النوع الذي ينبغي أن يثير الوطنية والحماس.

وأضاف أولكونن: "نأمل أن تؤتي العمليات الجارية مثل الحوار بين الأحزاب الذي تدعمه بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أو جهود الوساطة الكينية ثمارها قريبا جدا في هذا الصدد وأن يجتمع أصحاب المصلحة للتوصل إلى توافق في الآراء".

من جانبه ، قال نائب وزير خارجية جنوب السودان السفير، سرايا كومبا إن البلاد راضية عن العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية.

وقال: "نتطلع أيضا إلى المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجالات أخرى مثل تطوير قطاع المعادن وتطوير قطاع الزراعة وتطوير القطاع الصناعي وبناء القدرات وتغير المناخ وغيرها، أود أن أؤكد لكم التزامنا كحكومة بمواصلة تلبية احتياجات شعبنا ، ومواصلة إشراك مختلف الشركاء في المشاركة السياسية والاقتصادية القادمة في البلاد والتي تشمل الانتخابات المقبلة."

وأضاف السفير كومبا: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لكسب الدعم لتحقيق هذا الهدف العام".