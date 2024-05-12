ناتالي إلفيك: الاتهامات بالضغط على وزير العدل "هراء"

ذكرت صحيفة صنداي تايمز مزاعم بأن، إلفيك اقتربت من السير روبرت باكلاند عندما كان مستشارا ووزيرا للعدل قبل جلسة محاكمة تشارلي إلفيك في الجرائم الجنسية في عام 2020.

السير روبرت باكلاند

قال المتحدث باسمها إن الاتهامات التي وجهتها النائبة ناتالي إلفيكي للضغط على وزير العدل في عام 2020 للتدخل في محاكمة زوجها آنذاك بجرائم جنسية هي "هراء".

يزعم أن النائب دوفر، الذى انشق مؤخرا من حزب المحافظين إلي حزب العمال، اقترب من السير روبرت باكلاند عندما كان مستشارا ووزيرا للعدل قبل جلسة الاستماع في قضية تشارلي إلفيك.

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أنها زعمت أنها أخبرت السير روبرت أنه من غير العدل أن تكون القضية هي الأولى التي يتم الاستماع إليها في محكمة ساوثوارك كراون بعد إغلاق كوفيد، وأن القاضية ويبل تشرف عليها.

واعتبر أحد الحاضرين تعليقاتها محاولة لنقل القضية إلى محكمة أقل شهرة لتجنيب شريكها التدقيق العام، في حين رأى آخر أنها محاولة لاستبدال القاضي الكبير، وفقا للصحيفة.

وبحسب ما ورد قال السير روبرت للصحيفة إنه رفض التماسها ، مما يشير إلى أن تدخله يمكن أن يقوض المبدأ الدستوري لفصل السلطات بين البرلمان والقضاء.

"قيل لها بعبارات لا لبس فيها أنه كان من غير المناسب تماما التحدث إلى القاضي حول المحاكمة على الإطلاق" ، قال السير روبرت في بيان.

وفي بيان ردا على هذه المزاعم، نشر أيضا في صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، قال متحدث باسم إلفيك: "هذا هراء.

"من المؤكد أن السيد إلفيك استمر في تلقي الدعم بعد سجنه من قبل عدد كبير من النواب المحافظين الذين عرفوه لفترة طويلة ، بما في ذلك بعض الذين زاروه وضغطوا بشكل مستقل نيابة عنه ، وهو ما لا علاقة له بناتالي".

وقال متحدث باسم حزب العمال إن إلفيكي "ترفض تماما هذا الوصف للاجتماع".

وقال المتحدث "إذا كان لدى روبرت باكلاند أي مخاوف حقيقية بشأن الاجتماع ، فكان عليه أن يثيرها في ذلك الوقت ، بدلا من تقديم ادعاءات للصحف الآن اختارت ناتالي الانضمام إلى حزب العمال".

أدين زوج السيدة إلفيك السابق وسلفها كنائب عن دوفر ، تشارلي إلفيك ، في عام 2020 بالاعتداء الجنسي على امرأتين وسجن لمدة عامين.

وأنهت الزواج بعد إدانته لكنها أيدت استئنافه غير الناجح ، قائلة إن السيد إلفيك كان "جذابا ومنجذبا للنساء" و "هدفا سهلا للسياسة القذرة والادعاءات الكاذبة".

ويزعم أن إلفيكي حاولت أيضا تأمين ظروف سجن أفضل له، وطلبت وسائد أكثر راحة، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز، وهو ما نفته أيضا.

السابق لمرتكبي الجرائم الجنسية، ماذا يحدث عندما ينشق عضو فى البرلمان إلى حزب آخر؟

وفي أعقاب أنباء انشقاق إلفيكي هذا الأسبوع، أثار نواب حزب العمال مخاوف بشأن قرار قبولها في الحزب، مشيرين إلى تعليقاتها حول قضية إلفيكي وضحاياه.

وقالت في بيان يوم الخميس إنها تدين "سلوكه تجاه نساء أخريات وتجاهي" مضيفة أنه "من الصواب محاكمته" وإنها "آسفة للتعليقات التي أدليت بها عن ضحاياه".