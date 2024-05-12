إسرائيل تأمر بالمزيد من عمليات الإجلاء مع اشتداد القتال في رفح

طلبت إسرائيل، من عشرات الآلاف من الفلسطينيين مغادرة رفح في الوقت الذي تكثف فيه عملياتها العسكرية في جنوب غزة.

إسرائيل تهجر أهالي رفح

وأسقطت منشورات في الهواء ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلبت من السكان في الأحياء الشرقية بالمدينة التوجه إلى المواصي وهي منطقة ساحلية ضيقة تسميها إسرائيل "منطقة إنسانية موسعة".

أجزاء من رفح حيث كانت الشوارع مكتظة بالسكان المحليين والنازحين قبل أيام فقط، تبدو الآن وكأنها مدينة أشباح.

وقالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في عملياتها المخطط لها في رفح على الرغم من تحذير الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أن الهجوم البري قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وأزمة إنسانية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وقف إطلاق النار في غزة ممكن في أقرب وقت في اليوم التالي إذا أطلقت حماس سراح رهائنها.

قالت إسرائيل إن الأمر متروك لحماس، إذا أرادوا القيام بذلك، يمكننا إنهاءه غدا. وسيبدأ وقف إطلاق النار غدا"، قال في حدث لجمع التبرعات في سياتل.

وتضيف إسرائيل أن 128 شخصا احتجزتهم حماس كرهائن في 7 أكتوبر لا يزالون في عداد المفقودين، ويفترض أن 36 منهم لقوا حتفهم.

وأظهرت صور الدخان يتصاعد فوق رفح يوم السبت ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن ضربات جوية قرب المعبر مع مصر.

الجيش الإسرائيلي

تابع الجيش الإسرائيلي، في منشور على موقع "إكس"، الذي كان يعرف سابقا على تويتر، إنه خلال اليوم الماضي انخرطت القوات في "معارك وجها لوجه" مع مقاتلي حماس في رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود عثروا على "عدد من الأعمدة تحت الأرض" في المنطقة.

في اليوم الماضي، كانت هناك عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف ما يسميه الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية.

كما أصدرت تعليمات للسكان بمغادرة بعض مناطق شمال غزة، مما يشير إلى أن قواته قد تعود إلى هناك بعد أشهر من مغادرتها سابقا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الناس في جباليا وحولها، في شمال غزة، بحاجة إلى "الإخلاء المؤقت إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة" من أجل تقليل الضرر على السكان بعد محاولات حماس لإعادة التجمع" في المنطقة.

وقال رجل، الذي نزح أصلا من جباليا، لبي بي سي إنه تلقى رسالة على هاتفه المحمول تخبره بإخلاء رفح على الفور.

"لا نعرف إلى أين نذهب. نحن حوالي 80 شخصا"، قال لبرنامج غزة شريان الحياة على بي بي سي العربية.

"ليس لدي المال للعودة إلى خان يونس، قال بعض الجيران إنهم يأتون ويستأجرون مكانا مقابل إيجار ضئيل للغاية. لكنني لا أملك المال حتى لاستئجار سيارة".