الحوار الوطني في مالي يوصي بتمديد حكم المجلس العسكري

اختتم حوار وطني عقد مؤخرا في مالي بتوصيات تدعم تمديد الحكم العسكري لعدة سنوات أخرى، الذي استولى على السلطة في عام 2020، بالترشح للرئاسة في الانتخابات المستقبلية.

الحكم العسكري في مالي

اقترح المشاركون، ومعظمهم من الجيش، السماح للعقيد عاصمي غويتا، زعيم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في عام 2020، بالترشح للرئاسة في الانتخابات المستقبلية.

ومع ذلك، تميز الحوار بمقاطعة كبيرة للمعارضة، حيث اتهم النقاد الجيش باستخدام العملية لإطالة قبضته على السلطة.

شهدت مالي انقلابات متتالية في عامي 2020 و 2021 ، مما أدى إلى الحكم العسكري. في البداية، تم تقديم وعود بالانتقال إلى الحكم المدني من خلال انتخابات ديمقراطية، ولكن تم تأجيل هذه الخطط إلى أجل غير مسمى بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الهجمات الجهادية.

في أبريل/نيسان، شددت السلطات العسكرية قبضتها بتعليق جميع الأنشطة السياسية وتضييق الخناق على شخصيات المعارضة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت عمليات قتل جماعي في قريتين بوسط مالي في يناير.

وقتلت الجماعة المعروفة باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) ما لا يقل عن 32 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، خلال هجمات يوم 27 يناير على قريتي أوغوتا وأويمبي.

أبرز ما جاء في التقرير

وذكر التقرير أن أكثر من 350 منزلاً أضرمت فيها النيران خلال الهجمات، مما دفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم، ووصف القرويون المذبحة بأنها ذات دوافع عرقية.

جماعة عرقية

كما وثّق التقرير حادثة منفصلة قتلت فيها جماعة عرقية مسلحة 13 شخصًا واختطفت 24 مدنيًا في قريتين أخريين بوسط مالي في 6 يناير.

وقالت إيلاريا أليجروزي، باحثة أولى في شؤون الساحل في هيومن رايتس ووتش: "الجماعات الإسلامية المسلحة والميليشيات العرقية تهاجم المدنيين بوحشية دون خوف من الملاحقة القضائية".

ويتعين على السلطات أن تتحرك لوضع حد لدوامات العنف القاتلة وعمليات القتل الانتقامي، وتوفير حماية أفضل للمدنيين المهددين.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات جزء من سلسلة من عمليات القتل الانتقامي في وسط مالي، حيث ينشط المتطرفون والجماعات العرقية المسلحة.

وقد تم استهداف بعض المجموعات العرقية مثل الفولاني من قبل ميليشيات دوجون وبامبارا، التي تتهمها بدعم الجماعات المتطرفة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

قال الناجون من الهجمات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم استُهدفوا بسبب انتمائهم العرقي، ودعوا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لحمايتهم.

خلفية

وتواجه مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، تمردًا تشنه جماعات مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، قامت الطغمات العسكرية الحاكمة بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى وحدات المرتزقة الروسية للحصول على المساعدة الأمنية.

وفي ديسمبر 2023، انسحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من البلاد بناءً على طلب المجلس العسكري.

وقال أحد سكان سيغي، وهي قرية في وسط مالي، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد طلبنا باستمرار وجودًا عسكريًا، لكن الحكومة تقول إن الجيش ليس لديه القوة البشرية اللازمة لضمان ذلك".

ولم يرغب في الكشف عن اسمه خوفا من انتقام الجماعات المسلحة المحلية.