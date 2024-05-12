العامل المصري ودوره في التنمية ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك نظم بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان العامل المصري ودوره في التنمية، تحدث فيها المحامي عبد الجليل عبد الكريم عن من هم العمال والدور الذي يقومون به في التنمية، وأن تقدم أي أمة لا يأتى إلا بجهد عمالها لأنهم هم الركيزة الأساسية فى عملية التنمية وإسهامهم القوي فى انتعاش الاقتصاد، ثم ناقش موقف الدولة من العمال من تحسين أجور ووضع تشريعات وقوانين هامة للعمال وتوفير حياة كريمة لهم، والمكاسب التي وضعتها الدولة للمرأة العاملة وكذلك التدريبات التى توفرها الدولة للعاملين وغيرها من التشريعات التي وضعتها الدولة للعمال.

في ذات السياق، عقدت مكتبة جرفس حوارا مفتوحا بعنوان قيمة العمل للفرد والمجتمع، أعده كلا من أسماء أحمد -مدير المكتبة- ورضا عبد الحليم مسئول النشاط، أوضحا خلاله أن العمل هو سبب وجود الانسان في الكون، ولولا العمل لما نهضت الأمم وحضارتها، وكل إنسان له دور في هذه الحياة، بينما عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ورشة رسم وتلوين بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تدريب سناء قناوي مسئول القسم.

"أهمية العمل في بناء المجتمع".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

شهد أيضا بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان أهمية العمل في بناء المجتمع، تحدث فيها أسامة عبد التواب شفيق -أمين المكتبة- أن العمل هو ما يتم إسناده إلي إنسان سواء عامل عادي أو موظف أو صاحب عمل أو طالب، كل في مجال عمله وكل فرد في المجتمع يلقي على عاتقه بعض الأعمال لبناء نفسه، وتوفير حياة آمنة ومستقرة ماديا، والعمل يكون موجها نحو هدف وإنجاز حتي يجني الإنسان ثماره، وهي لا تاتي على الفرد نفسه ولكن أيضا على المجتمع الذي يعيش فيه منها زيادة الدخل والموارد، فالبلاد لا تتقدم إلا بسواعد أبنائها، إلي جانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم، تدريب وإشراف الفنان التشكيلي كارم ماهر دسوقي مع عدد من رواد الموقع.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.