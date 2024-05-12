إزالة التعديات بالبناء المخالف بقرى طامية في الفيوم ليلا

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي، عبارة عن شدة خشبية والتجهيز للأعمال الخرسانية، على مساحة 175 متر بزمام قرية قصر رشوان، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية جاهزة للصبة الخرسانية على مساحة 100 متر، بزمام قرية الروضة.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز طامية في الفيوم

وأضاف رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وقواعد خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 550 متر، بزمام قرى كفر محفوظ وقصر رشوان وفانوس بالأراضي الزراعية بنطاق حوض الرمال والجمعية الزراعية بناحية قصر رشوان وجمعية الأئتمان الزراعي بقرية فانوس.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أنه جرى حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية القروية، وجهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

ووجه رئيس مركز طامية رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من جهاز المركز التنفيذي بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات، مؤكداً على متابعة كفاءة المعدات المستخدمه في الازالات وعمل الصيانه الدورية لها لاتمام الاعمال على أكمل وجه.