كيم كارداشيان تستعرض خصرها النحيل في الجيم (صور)

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان جمهورها ، بمقطع فيديو جديد لها عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت كيم في الفيديو بإطلالة رياضية ، أثناء ممارسة التمارين الرياضية فى صالتها الرياضية الخاصة، حيث ارتدت بنطلون مجسم باللون الأسود وتوب مكشف البطن بنفس اللون وهو ما كشف عن خصرها النحيل .

كيم كاردشيان في حفل ميت جالا

وظهرت كيم كارداشيان، والبالغة من العمر 43 عاما، على سلم 2024 Met بإطلالة أزياء مبهرة وملفتة للنظر حيث ظهرت بفستان من تصميم ميزون مارتان مارجييلا ،كما اختارت ارتداء كورسية ضيق ومشدود للغاية وهو ما كان حديث الكثيرون حول كيفية تنفسها بسبب ضيقه.

وقال الكثيرون على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي أنها فضلت أن تطل بإطلالة جميلة على أن تبدو مرتاحة وحرة الحركة، كما انتقدها البعض أيضا بسبب أن إطلالتها هذه قد تسبب لها مجموعة مشاكل صحية مختلفة، ووصفها البعض بالجنون.

من هي كيم كارداشيان

هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية، ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، وفي 2007 أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز.

وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار، في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية، وسبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004، ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها.

وفي يوم السبت تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا وقد وقع الطلاق رسميًا بينهما في 29 نوفمبر 2022.