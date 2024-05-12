قيمة العمل في عملية التنمية.. حوار مفتوح بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر مايو الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا بعنوان العمل قيمة أساسية فى عملية التنمية، تحدث فيه مصطفى محمد محمود -مدير الموقع- عن دور العمال فى الناتج القومى الذى يعود بالخير على المواطن والمجتمع ونتيجة لسعى العمال فى المطالبة بحقوقهم فى الأجر وتحديد ساعات العمل، وقد نجح العمال فى إنشاء النقابات التى تدافع عن حقوقهم وتشريع القوانين المنظمة للعمل، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة لتعليم أساسيات الرسم نفذتها الفنانة أسماء فريد محسن، إلى جانب ورشة رسم حر بعنوان "إرسم ولون" بمكتبة حي جنوب نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية.

ورشة استماع ومناقشة في شعر العامية بقصر ثقافة الفيوم

من جانب آخر، تجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب قصر ثقافة الفيوم، بحضور عدد من أدباء وشعراء النادي والشاعر عبد الكريم عبد الحميد رئيس نادي أدب الفيوم، تضمن اللقاء ورشة استماع ومناقشة في شعر العامية، ألقى خلالها الشاعر عبد الحميد سرحان قصيدة بعنوان"ضوء القمر"، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بمناسبة عيد العمال،تحدثت فيها سماح عاطف -أمينة المكتبة- عن أهمية العمل وكيف أن العامل يستطيع أن يقدر قيمة العمل من خلال عمله، فالعمل عبادة وإتقانه يؤجر عليه.

ويشهد الفرع ورش تدريبية ضمن مشروع "دور تتطور" في مجال أشغال الخزف بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، وذلك للرسم على الفخار تنفذ بمكتبة الفيوم العامة، تدريب الفنانة إسراء عبد العليم، وذلك في الفترة من 5 حتى 14 مايو الحالي، وتستمر فعاليات المشروع بمحافظة الفيوم من خلال تنفيذ ورش متنوعة حتى 3 يونيو القادم.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.