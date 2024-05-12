إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري ،مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجها رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.

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خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الري والزراعة والطرق، من إزالة عدد 10 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 3 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء وقرى مركز ومدينة الفيوم.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية على الطريق الدائري بنطاق حي شرق الفيوم، وإزالة شده خشبيه لقواعد بمنشأة الفيوم خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع، وإيقاف أعمال ردم قطعة أرض زراعية على الدائري وتم مصادرة المعدات بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 120متر تقريبا بقرية كفور النيل الوسطى بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفور النيل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملات تمكنت من إزالة التعديات بشكل فوري وهي عبارة عن حالة تعدى فى المهد بناحية قرية أبو السعود بنطاق الوحدة المحلية بقرية العدوه على مساحه 100 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وحالة تعدي بعزبه العدني بنطاق الوحدة المحلية بقرية سيلا خارج الحيز العمراني علي مساحة 150 مترا، بالإضافة إلى فك شده خشبيه لأعمدة دور أرضي بناحية منشأة الفيوم خلف المحلج بنطاق الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع خارج الحيز العمراني، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس احمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد ابو غرب مدير غرفة الأزمات بمجلس مدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.

ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.