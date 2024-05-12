خبير مالي يتوقع عودة البورصة للصعود خلال جلسات الأسبوع

يتوقع اسلام عبد العاطي خبير اسواق المال أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري عودة لصعود المؤشر الرئيسي، بدعم عودة النشاط إلى تعاملات السوق بعد وصول الأسعار الحالية الى مستويات جيدة لإعادة الشراء.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 27200 نقطة، على أن يكون منطقة 26500 نقطة مستوى مقاومة.

كما يتوقع أيضا "عبدالعاطي" أن يكون مستوي 26000 نقطة منطقة دعم أول، ومستوى 25500 نقطة منطقة دعم ثان.

وشهدت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية حالة من التباين، اتجهت أغلبها إلى الانخفاضات بين انخفاضات حادة في بعض الجلسات إلى انخفاضات طفيفة في جلسات أخرى، ولكن الإطار العام يميل إلى الانخفاض منذ العديد من الجلسات وذلك منذ سياسة البنك المركزي الخاصة بتحرير أسعار الصرف.

يميل سوق الأسهم إلى التصرف في نطاق عمليات تخارج شبه منتظمة بالنسبة إلى كثير من المحافظ الاستثمارية، وبالرغم من تحول الكثير من الاستثمارات إلى الدخول بالسوق ولكن دخول انتقائي، يحاول أن يقتنص أسعار متدنية للغاية وليس دخول بناء يهدف إلى إعادة بناء السوق وبالتالي نجد أن غالبية الاستثمارات المتواجدة بالسوق وغالبية التداولات اليومية تميل إلى سياسة الاستثمار قصير الأجل للغاية والذي لا يتعدى مرحلة الجلسة الواحدة .

كما يشهد السوق حالة انخفاض ملحوظ في التداول وانخفاض في السيولة المتداولة، يوميا مما يتم توزيع هذه السيولة على عدد قليل جدا من الأسهم تشكل في معظمها الأسهم القيادية وهو عدد لا يستطيع أن يدفع السوق للصعود بشكل كامل.