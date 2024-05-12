كيف يواصل قاتلك القتل دون حساب.. كلمات مؤثرة من صديقة شيرين أبو عاقلة

في ذكرى استشهادها

مر عمان على فراق واستشهاد شهيدة الواجب الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ،التي استشهدت على يد العدو الإسرائلي أثناء تغطيتها لإقتحام مخيم جنين في 11 مايو من عام 2022.

الصحفية نجوان سيمري من امام قبر الشهيدة الفلسطينية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

ولم تمر الذكر الثانية لإستشهادها بسهولة على أهلها وأصدقائها ، فلم يكن يوم استشهادها هينًا ،حيث نشرت صديقتها الصحفية الفلسطينية نجوان سيمري على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام صورة لها من أمام قير الشهيدة.

وكتب سيمري على الصورة قائلة:" حبيبتي ،كم كنت أتمنى لو يبدأ هذا اليوم، وكل يوم، بكِ، لا عنكِ، حاولتِ أن تواسيني ذات مرة فقلتِ، إنه بدون الألم فإننا لا نقدّر قيمة الحياة، لكن منذ عامين وأنا أحاول أن أتعلم منك، علّي أجد مواساة في غيابك، لكن دون جدوى. فالوقت قد يضمد الجرح لكن لا يداويه يا شيرين، وقيمة الحياة الحقيقية مع من نحب، واشتياقي لك يوجعني أكثر مع طول الغياب.. فأنا أشتاق لكل شيء في الحياة بوجودك، تخيلي.. أشتاق حتى للبكاء معك.. على غزة.

يقول البعض، إن الله أراحك من رؤية هول ما يحدث في قطعة قلبنا ووطننا غزة. لكن كيف لنا أن نعرف؟ فربما يمكنك من موقعك رؤية المذبحة بشكل أوضح، وربما ترين كيف يواصل قاتلك القتل دون حساب، وكيف يواصل حماةُ القاتلِ الكذبَ دون خجل، وكيف يواصلُ الشهودُ التستر على الجريمة دون رحمة، وكيف يستمر أبناء اللغة والدين التفرج.. دون مخافة الله".

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

جدير بالذكر أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة تعتبر أول صحفية عربية يسمح لها بدخول سجن عسقلان فى عام 2005 حيث قابلت الأسرى الفلسطينيين الذين أصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما طويلة بالسجن فى حقهم، وعلى مدى ربع قرن قامت أبو عاقلة بتغطية الكثير من فصول النزاع الإسرائيلى الفلسطيني فى الأراضى المحتلة.

من هي الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

ولدت شيرين أبو عاقلة في 3 يناير 1971 في القدس، وتخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في القدس، ويعود أصلها لمدينة بيت لحم ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن، وعادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى وفاتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2022.