الأحد 12 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"العادلون" كامل العدد على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، تقديم العرض المسرحي "العادلون" للمخرج محمد فاضل القباني، ضمن عروض مهرجان إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور لجنة تحكيم المهرجان، وعدد من النقاد والإعلاميين، ورفع العرض لافتة "كامل العدد" في ليلة عرضه بالمهرجان.

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"العادلون" يرفع لافتة كامل العدد في أولى ليالي عرضه بالطليعة

تفاصيل مسرحية العادلون

يشار إلى أن العرض المسرحي "العادلون" إنتاج فرقة قصر ثقافة عين حلوان، بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، وإخراج محمد فاضل القباني، العرض أعده مسرحيًا الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن.

 

أبطال مسرحية العادلون

يذكر أن مسرحية العادلون، بطولة: رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة محمد الطايع، تأليف موسيقي محمد خالد، مخرج منفذ ياسر الوكيل، مدقق لغوي أحمد سعيد، فوتوغرافيا عادل صبري، فيديو جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج مروان عثمان، محمد ياسر، عمر عزيز، هدير السيد، مي شاهين.

 

قصة مسرحية العادلون

جدير بالذكر أن تدور أحداث مسرحية العادلون في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

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