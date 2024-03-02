"العادلون" يرفع لافتة كامل العدد في أولى ليالي عرضه بالطليعة

شهد مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح "العادلون" لـ محمد فاضل القباني يرفع لافتة كامل العدد في أولى ليالي عرضه بالطليعة، مساء الجمعة، انطلاق العرض المسرحي "العادلون" إنتاج الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رواية الأديب الفرنسي ألبير كامو، وإخراج محمد فاضل القباني، حيث شهد العرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً في أولي ليالي، ورفع لافتة "كامل العدد".

والعرض المسرحي "العادلون" إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، أعده مسرحياً الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي: محمد خالد، مخرج منفذ: ياسر الوكيل، مدقق لغوي: أحمد سعيد، فوتوغرافيا: عادل صبري، فيديو: جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج: مروان عثمان - محمد ياسر - عمر عزيز - هدير السيد - مي شاهين.. تمثيل: رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل.

وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.