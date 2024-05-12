أكرم السيسي: إسرائيل تتلاعب باللغويات لتقنع الغرب بأنهم ضحايا (فيديو)

أكد الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، أن إسرائيل كيان غريب ونموذج للعُقد النفسية، خلال توثيقه لشهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز” السبت، أن التكوين النفسي لإسرائيل يشبه كيان يعتبر نموذجًا للعقد والأمراض النفسية من الهيستيريا والشيزوفرينيا، والسادية والنرجسية.

وتابع: "كيان غريب مخلوق بطريقة غريبة جدًا، والعالم الجليل جمال حمدان قال إن الإنسان قطعة من الأرض الخاصة به، والإنسان الأوروبي قطعة بلدته من العيون الملونة والشعر الأشقر، والشرق الأوسط وفي مصر تنعكس على المواطن، ولكن إسرائيل كيان غريب ولا يمكن أن يستمر لأن الطبيعة سترفضه".

وأوضح أن إسرائيل كيان غريب ونموذج للعقد النفسية، موضحًا أن إسرائيل زرعت بعقلية غربية استعمارية في المنطقة.

وذكر: “هذا الكيان الاسرائيلي غريب عن المكان الموجود فيه، ولا يفهمون طبيعة المكان وزرع بعقلية غربية استعمارية وهذا الكيان لغرابته فيدافع عنه الجميع بإستماته ولكن هناك نهاية، ولا يمكن أن يتطبع مع هذه الأرض لأنه جسم غريب زرع في هذه الأرض”.

إسرائيل تتلاعب باللغويات طوال الوقت

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع التلاعب باللغويات طوال الوقت، كما يروج نصوصا معينة تنجح في إقناع الطرف الآخر، واللغويات هنا تشمل أشياء عدة، منها السينما كنوع من اللغة التي يستخدمها الكيان الصهيوني في ترويج أفكارهم.

وأضاف أن هناك استخدام آخر للأطفال من خلال الرسوم الكاريكاتيرية والمتحركة، ليقنعهم بها منذ مراحل الصغر، حتى أنهم يستخدمون المفاهيم الجديدة السيئة للغاية بشأن أفكار المثلية وغيرها من خلال الرسوم المتحركة للأطفال.

وتابع: "كل ذلك يتم استخدامه في اللغة والبرمجة الذهنية، ويستطيع الكيان الصهيوني من خلاله أن يقنع العديد من الأشخاص بأفكاره، خاصة الذين يستهدفهم منذ الصغر".