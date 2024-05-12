الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مفكر سياسي: مصر ردت على شائعات التنسيق مع إسرائيل وكذبت مسؤوليها (فيديو)

قصف رفح
قصف رفح

أكد المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن مصر أفصحت عما حذرت منه سرا على مدى أيام واسابيع بعدما أعلنت عدم التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، ونقلت إلى الرأي العام الذي لم يكن الجميع على دراية به، بشأن الموقف المصري.

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وأضاف خلال لقاءه مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن بعض الجهات استغلت هذا الأمر في نشر الشائعات، ولعبت إسرائيل دورا كبيرا بعدما أخرجت شائعات بشأن التنسيق مع مصر على لسان متحدثين منهم.

 وأوضح أن مصر تحملت الكثير، فهي تلعب دور الوسيط، وهذا الدور صعب، لانه يحاول تجميع طرفين مصالحهم متناقصة، ولا يثق أي منهم في الاخر، وبالتالي على الوسيط أن يخرج بصياغات قانونية وسياسية تتحول لصياغات عملية لبناء ثقة أكبر.

 وذكر أن الوسيط قد يستمع إلى كذب ويرى مواقف مغايرة، ويحاول البحث عن مخارج، لعدم التحول إلى طرف من أطراف النزاع.

استمرار الهجوم على رفح يهدد الأمن القومي المصري

وقال إن مصر حملت إسرائيل مسؤولية التدهور الأمني والعسكري الذي يحدث في رفح، كما حذرت من استمرار هذا الوضع بما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى احتمالية تهديد الأمن القومي المصري، وأنه إذا حدث ذلك فإن كل الاحتمالات مفتوحة بما فيهم تعليق اتفاقية السلام.

أكد  مصدر رفيع المستوى لفضائية “القاهرة الإخبارية”  أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة أمام كل الأطراف.

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