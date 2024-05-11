احذر.. علامات تنذرك بأنك تفرط في شرب المياه

مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر يصبح شرب المياه هي الوسيلة الأبسط للشعور بالإنتعاش، ولكن يجهل الكثيرون أنه أيضًا للإفراط في شرب المياه أضرار قد يصل الأمر الي ما يعرف بالتسمم المائي وهو اضطراب في وظيفة الدماغ ناتج عن الإفراط في شرب الماء، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الماء في الدم، الذي بدوره يخفض العناصر الموجودة في الدم وعلى رأسها الصوديوم .

ولكن التسمم بالمياه ونقص صوديوم الدم ليس من المشكلات التي يحتاج معظم الناس إلى القلق بشأنها عندما يتعلق الأمر بالترطيب اليومي، وذلك لأن جسمك سيحفزك بشكل طبيعي على إبطاء أو إيقاف تناول الماء عن طريق إحداث هذه الآثار الجانبية الخفيفة والمزعجة قليلاً.

علامات تنذرك بالإفراط في شرب الماء

الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد

في المتوسط، يتبول الناس من 6 إلى 8 مرات في اليوم، على الرغم من أن التبول إلى 10 مرات في اليوم يعد ضمن النطاق الطبيعي بالنسبة للأشخاص المفرطين في شرب الماء، ومع ذلك، إذا كانت عدد مرات ذهابك للحمام في زيادة يجب أن تفكر مرة أخرى في التقليص من شرب السوائل.

الشعور بالانتفاخ أو الغثيان

تعاني الكلى من قيود تتعلق بكمية المياه التي يمكن أن تفرزها في المرة الواحدة، والتي تتراوح بحد أقصى بين 800 إلى 1000 ملليلتر في الساعة،أي شيء يتجاوز هذه الكمية يغمر الجسم بالمياه بشكل أساسي، وعندما لا يستطيع الجسم التخلص من الماء الزائد، تنتفخ الخلايا لاستيعابه. ونتيجة لذلك، قد تشعر بالانتفاخ والانتفاخ حتى تبطئ كمية الماء التي تتناولها حتى تتمكن كليتيك من العمل، كما أن المعدة الممتلئة بالماء تجعل الكثير من الناس يشعرون بالغثيان قليلاً، لذا إذا كان شرب المزيد من السوائل يجعلك تشعر بالغثيان في معدتك، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة التقليل من شرب المياه.

الصداع

تنخفض مستويات الصوديوم قليلًا عندما يصبح الجسم مشبعًا بالمياه، مما يتسبب في تضخم الخلايا، ولأن الدماغ محاط بالجمجمة، فلا يوجد تقريبًا مجال لتوسع الخلايا، وهذا يخلق الضغط، مما يسبب الصداع وحتى ضباب الدماغ، ولا توجد بيانات دقيقة عن مستوى الصوديوم في الدم الذي يسبب هذه الأعراض المبكرة، وربما يختلف من شخص لآخر.