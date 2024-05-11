قررت جهات التحقيق ، بحبس سائق سيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، في الحادث الذي تسبب في وفاة ٤ أشخاص وإصابة 11 آخرين، وعرضه على المعمل الكيماوي لإجراء تحليل المخدرات، وندب مهندس فني لفحص جميع السيارات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري بالمعادي

وقام فريق من النيابة العامة، بمعاينة مسرح الحادث، ومناظرة السيارات، وسماع أقوال شهود الإثبات والمصابين وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

وكان في وقت سابق، قد ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث دائري المعادي.

وكشفت التحريات، أن المتهم يدعى «محمد. ك»، سائق، من محافظة الغربية، ولاحقت قوات الشرطة المتهم وألقى القبض عليه.

وبالفحص تبين حملة رخصة منتهية التراخيص واعترف بالهروب من مكان الحادث خشية المساءلة القانونية.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كما انتقل فريق آخر إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين ممن يمكن استجوابهم، وصرحت بدفن الضحايا وتسليمهم لذويهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن تهشم عدد كبير من السيارة في الحادث، ومصرع 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي بالطريق الدائري، اليوم السبت، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية باتجاه المنيب.

وتضمنت أسماء الضحايا في الحادث: مهند أحمد مبارك 24 سنة (طبيب)، وذكي عيد 30 سنة (سائق)، وياسمين عبد السلام أحمد 50 سنة (ربة منزل)، ياسر عبد السلام أحمد 31 سنة (موظف).

ضبط تشكيل عصابي تخصص لبيع المواد البترولية للمنقبين عن الذهب بالاقصر

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، كانت في طريقها إلى العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية.

تلق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بإلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا في الإتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء بدائرة إسنا، الأول يدعى «أ.ا.ع» 35 سنة، سائق ومقيم بناحية المساوية، والذي سبق اتهامه فى قضيتين سرقة وتحليل مخدرات، والثاني يدعى «ع.ع.ع.» 35 سنة، صاحب محطة بترول بناحية القريا، وسبق اتهامه فى قضية تموين.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات من قِبل ضباط وحدة مباحث إسنا بقيادة الرائد أحمد حسين رئيس المباحث، أمكن ضبط تشكيل عصابي حال قيادة الأول سيارة نصف نقل تحمل لوحات «س ر ف 9726»، محمل عليها 5460 لتر سولار بدون فواتير.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للعاملين بمجال التنقيب العشوائي عن الذهب بالمناطق الجبلية دائرة إدفو محافظة أسوان، كما أضاف الأول حصوله على المضبوطات من الثاني صاحب محطة وقود الوقود، تحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم في 6 أكتوبر

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، بإصابات متفرقة، جراء تصادم عدد من السيارات على طريق المحور، قبل هايبر وان بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم عدد من السيارات على طريق المحور، بجوار كمين قبل هايبر وان بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة.

وأسرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، جراء التصادم وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت مديرية أمن الجيزة، المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.