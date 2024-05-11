ربة منزل تتخلص من حياتها بسبب الخلافات الأسرية ببنى سويف

أقدمت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العمر على إنهاء حياتها شنقاً، اليوم السبت، داخل منزل زوجها بقرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثتها بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل أقدمت على الانتحار داخل منزل زوجها بقرية أم الجنازير بدائرة مركز شرطة ببا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة ببا برئاسة المقدم شريف جمال إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة تدعى؛ ندا.ع.س 28 عامًا، ربة منزل، أم لطفلٍ واحد، أقدمت على التخلص من حياتها شنقاً بسبب خلافات أسرية.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.