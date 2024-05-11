يسرا اللوزي.. سبب ارتدائها الأبيض في جنازة والدتها

أثار ظهور الفنانة يسرا اللوزي في جنازة والدتها التي انتقلت إلى جوار الرحمن يوم الخميس السابق، بملابس باللون الأبيض جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لأن مراسم الجنازات ارتبطت دائمًا باللون الأسود.

وكانت قد كشفت مسبقًا الفنانة يسرا اللوزي خلال حلقتها مع الإعلامية أسما ابراهيم ببرنامج حبر سري المذاع على قناة القاهرة والناس السبب الحقيقي وراء ارتداؤها الأبيض في الجنازات .

وكشفت أن ذلك يرجع لعادتهم حيث أن والدتها سورية الجنسية وأهل الشام يرتدون الأبيض في الجنازات والعزاءات وأن والدتها وعائلتها جميعهم لم يرتدون الأسود في أي جنازة أوعزاء من قبل، كما أشارت إلى أن اللون الأبيض ملئ بالإيجابية ومريح أكثر من الأسود ويهدئ الأعصاب في مثل هذه الأوقات.

وقالت: " هو الواحد لما بيلبس أبيض في عزاء دي حاجة غلط؟، أنا والدتي سورية والشوام كلهم مابيلبسوش أسود في العزا بيلبسوا غامق لكن لازم يكسروه بحاجة".

مضيفة: "والواحد لما بيموت بيرتاح وعلى قد ما الموت صعب ووحش بس أنا بالنسبة لي الأبيض ده لون فيه إيجابية بحس أن اللون الأبيض مريح أكتر في الوقت ده وأن اللون ده بيهدي الأعصاب أكتر والواحدة بتتأثر بوالدتها وجدتها وكنت دايمًا بشوف والدتي في العزا بتلبس أبيض".

آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي

يعد مسلسل صلة رحم هو آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نال إعجاب عدد كبير من النقاد.

قصة مسلسل صلة رحم

يناقش المسلسل موضوع حساس وجريء بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، إذ يدور حول الدكتور "حسام"، طبيب التخدير، الذي تتعرض زوجته لحادث أليم بسببه، وتضطر لإجهاض الجنين، ولا تتمكن من الإنجاب مرة أخري، مما يدفعه إلي فكرة تأجير رحم، لزرع بويضة سابقة مجمدة من زوجته.

ويطرح العمل الدرامي، العديد من التساؤلات على المستوى الديني والقانوني والاجتماعي، حيث يظهر في المسلسل، الشيخ المصري خالد الجندي، ليكشف رأي الدين في هذا الموضع، بالإضافة إلى الآراء القانونية، ورد فعل المجتمع المحيط بالدكتور "حسام" وزوجته، على الفكرة التي يحاول إقناع الناس بها، لمساعدة زوجته في الإنجاب.