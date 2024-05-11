“شباب وفد الاسكندرية” يزور مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب

زار وفد من شباب لجنة الدخيلة بحزب الوفد بالاسكندرية، برعاية النائب سعيد ضيف الله، اليوم، مستشفى برج العرب الجامعي لسرطان الاطفال، حيث تم تقديم هدايا للاطفال والتبرع بالدم.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الصحة بوفد الدخيلة، د.مصطفى السايس وياسمين عصمت ومستشفى برج العرب الجامعي لسرطان الاطفال، وذلك بحضور حمد ناجي، رئيس لجنة الدخيلة، ونادر الناظر، سكرتير لجنة الدخيلة، وعيد الرماش ومحمد بشريدة وأحمد الجهيني ونبيل مصطفى وعماد توما ومحمد رمضان، ولفيف من كوادر المجتمع المدني بالدخيلة .

كما وجه الشكر لقسم العلاقات العامة والإعلام بمستشفى سرطان الاطفال، محمد العشري؛ لحسن استقبال أعضاء حزب الوفد وكرم الضيافة.