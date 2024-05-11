بابا كان تاجر أقمشة.. سلمى أبو ضيف تكشف أسرار حبها للأزياء

حلت الفنانة سلمى أبو ضيف ضيفة مساء أمس مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، المذاع على قناة on، وكشفت أبو ضيف خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياتها الشخصية، كما كشفت السبب الأساسي وراء عملها كموديل وحبها لذلك.

وكشفت سلمى أن هذا الحب نابع عن والدها حيث أنه كان يعمل تاجر أقمشة زمن جاء حبها وتعلقها بالأزياء، قائلة: "أنا طول عمري بحب اللبس وفاكرة زمان بابا كان بينزل يشتري معايا اللبس، بابا كان بيشتغل في الأقمشة كان تاجر قماش، كان دايما يشوف الخامة فعندي خلفية، كنت أروح المحل عنده زمان في الأزهر أشوف الأقمشة وأعيش وسط القماش".

وتابعت سلمى أبو ضيف: "ممكن أكون اتأثرت ببابا كان عنده عدسة يشوف بيها القماش، ولما كنا بننزل نشتري اللبس كان يقولي إيه "الهلاهيل" اللي بتجيبيها وفي حاجات يقولي هتلبسيها وهتفضل عندك في الدولاب، واتعلمت أن الجودة أهم من حاجات ممكن نشتريها وتترمي".

واختتمت أبو ضيف حديثها قائلة: "أغلى حاجة لبستها أظن كان في مهرجان كان، عقد كبير كان تحفة ألماظ كله لونه أخضر، باخده لفة وياخدوه مني.. اللبس اللي بلبسه في فرنسا بحبه لأني بحس إني وأنا نازلة محدش هيتريق عليا وواثقة لكن هنا ممكن حد يتريق عليا، كان في لبس لبسته في مهرجان القاهرة والناس اتريقت عليا جدا".

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

شاركت سلمى في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ بمسلسل أعلى نسبة مشاهدةمن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، والذي حقق مشاهدة كبيرة خلال الموسم ونالت إثره على العديد من التعليقات الإجابية والإشادة بأدائها . وشاركت في المسلسل مع مجموعة من الفنانين ومن بينهم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين.

من هي سلمى أبو ضيف

هي ممثلة وعارضة ازياء مصرية درست الإعلام عملت عارضة أزياء، كما عملت كمذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة شاركت في رمضان 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم، وآخر أعمالها مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة”.