تطور العلاقة بين يوسف عمر وسلمى أبو ضيف في أعلى نسبة مشاهدة

أثارت شخصية حسن للنجم الشاب يوسف عمر حيرة المشاهدين، خاصة بعدما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تطور علاقته بشخصية “شيماء” سلمى أبو ضيف، رغم أنه مرتبط بشقيقتها نسمة.

وكانت الحلقات السابقة من المسلسل كشفت عن ارتباط يوسف عمر بنسمة عاطفيًا منذ فترة طويلة حتى أنها طلبت منه التقدم للزواج منها لكنه تحجج بعدم قدرته المادية على الارتباط، فيما تحبه شيماء أختها لكن لخجلها لا تصرح بحبها له.

ومع تطور الأحداث في الحلقة الرابعة يزداد تواصل حسن معها ويمسك بيدها، ما أثار حيرة المشاهدين، ما إذا كان بدأ يحبها أم أنه يتلاعب بالأختين.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تدور أحداثه حول فتاة مهووسة بالسوشيال ميديا تسمى شيماء، تواجه الكثير من المشاكل. المسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل، ويضم في بطولته يوسف عمر وسلمى أبوضيف وليلى أحمد زاهر، ونجم الكوميديا إسلام إبراهيم. ويعد أعلى نسبة مشاهدة واحد من مسلسلين ليوسف عمرو يتم عرضهما في الموسم الرمضاني 2024 حيث يعرض له مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، على منصة Watch It.

مشاركات يوسف عمر

وسبق أن شارك يوسف عمر في مسلسل الكتيبة 101 بالموسم الرمضاني الماضي 2023، والذي سبقه بتقديم أدوار بأعمال درامية في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، وستات بيت المعادي، وإلى جانب فيلم الحريفة، وقدم مؤخرًا بالسينما فيلم أولاد حريم كريم الذي عُرض في 2023.