السكة الحديد: عودة مسير القطارات في الاتجاهين بين محطتي الحمام والرويسات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه اعتباراً من يوم الاحد الموافق ١٢/ ٥/ ٢٠٢٤ عودة حركة مسير قطارات بين محطتي ( الحمام والرويسات ) خط (محرم بك/ مرسي مطروح ) وطبقا لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير ٢٠٢٣.

جاء ذلك تزامناً مع الانتهاء من أعمال هيئة الانفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات

وقالت الهيئة انها دائمًا لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور السادة الركاب .