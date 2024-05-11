الرقابة المالية تلتقى شركات الشراء بالهامش لتعزيز الدراسات الائتمانية للعملاء

٨٠ شركة ضمن الحضور

فى إطار حرصها المستمر على تطوير قدرات الأسواق والمتعاملين، والمؤسسات العاملة وفى ضوء المتابعة والمراقبة المستمرة، تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء مع ممثلى عدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ للتشاور حول كيفية تعزيز قدراتهم فى ممارسة الانشطة المتخصصة وعلى وجه التحديد نشاط الشراء الهامشى.

عملت «الوفد» أن الهيئة وجهت الدعوة لعدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة فى إعداد الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش لما لذلك الأمر من اهمية كبيرة فى تحديد قيمة التمويل الهامشى بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو عال أم متوسط أم منخفض المخاطر، وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وتستهدف كل هذه التحركات وما سبقتها من جهود تحقيق مزيد من الانضباط فى التعاملات والحد من مخاطرها على النحو الذى يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف، وبهدف تخفيض المخاطر المتعلقة بعدم قدرة العملاء على سداد المديونية المستحقة عليهم ومخاطر السيولة للشركات نتيجة تركز تمويل الشراء بالهامش فى عدد محدود من العملاء.

وتتسق الجهود الجارية مع رؤية واستراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى عبر عبر العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين، حيث تعمل الهيئة تحت قيادة الدكتور محمد فريد على تصميم وتنفيذ سياسات ولوائح توفر حلول ومنتجات مالية مبتكرة تساعد المؤسسات والأفراد على النمو وتطوير أعمالهم وتحسن أحوالهم بما يدعم الاقتصاد القومى ويدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.