تداول «جيوس» للتجارة بالبورصة.. والقيمة العادلة لسهم الشركة قريباً

3 محاور لخطة الأعمال

انتهت شركة إيليت للاستشارات المالية من إعداد خطة الأعمال الخاصة بشركة جيوس للتجارة والمقاولات، وذلك للحصول على الموافقات الرسمية لطرح الشركة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال تامر حسين نائب رئيس مجلس الإدارة إن «إيليت» حددت 3 محاور رئيسية لخطة الأعمال، تتمثل هذه المحاور فى العمل على تطوير الشركة وتنميتها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التوسع فى أنشطة جديدة، وكذلك استهداف القيد بالسوق الرئيسى خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف «تامر» أن إدارة البورصة أوصت لراعى شركة «جيوس» بتقليل الفترة الزمنية لنقل الشركة إلى السوق الرئيسى، الجدير بالذكر أنه جارى حاليا اعداد القيمة العادلة للشركة، ومتوقع الإعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة.

توقع «تامر» أن يتم تداول أسهم الشركة بالبورصة خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويبلغ رأس مال الشركة 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه الحصة المزمع طرحها 25%.. تعمل الشركة فى مجال الحوائط الساندة، والكبارى والأنفاق بالطرق السريعة ولها خبرة واسعة وطويلة فى هذه المجالات.

كما تعكف «إيليت» على إعداد دراستى جدوى لإحدى مجموعة الشركات الكبيرة بالسوق المصرى لإنشاء مصنعين لاعادة تدوير الاطارات وكذلك البطاريات بتكنولوجيا ايطالية والتى تستهدف وسائل النقل كالسيارات الأجرة والملاكى والموتوسيكلات.