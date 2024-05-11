الطيران المدنى تختتم فعاليات البرنامج الوطنى للسلامة بالتعاون مع «United ATS»

نظمت سلطة الطيران المدنى فعاليات الإطار العام «للبرنامج الدولى للسلامة الجوية State Safety Program» بالتعاون والتنسيق مع الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United وذلك بمقر سلطة الطيران المدنى المصرى بمشاركة ٤١ متدربا من كافة التخصصات والمستويات الوظيفية من العاملين ومفتشى السلامة بالإدارات المركزية التابعة لسلطة الطيران المدنى، ويسهم هذا البرنامج بمتابعة ومراقبة مدى التزام شركات تقديم الخدمات بمتطلبات السلامة الجوية.

ومن جانبه أشاد الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى بالتنسيق الفعال مع شركة United ATS وما تمتلكه من كوادر تدريبية متخصصة ومؤهلة، مشيدًا بما قدمه المحاضرين من معلومات قيمة خلال البرنامج التدريبى والتى أسهمت فى تنمية مهارات العاملين ومفتشى السلطة ؛ كما أشار الشرقاوى إلى أهمية التأهيل التدريبى للعاملين مشيدًا بالتزام المتدربين وحرصهم على الحضور والاستفادة التامة من الدورة التدريبية والإلمام الكامل بكافة متطلباتها وأهدافها، موضحًا أن الهدف الرئيسى من انعقاد هذه الدورات هو تقديم الدعم الكامل لجميع العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم العملية، بما يتماشى مع المعايير العالمية للسلامة الجوية.

ويعد هذا البرنامج التدريبى بمثابة التعاون الأول مع الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران لخبرتها المتميزة فى هذا المجال والتى ستتيح مزيد من الدورات التدريبية المتعددة فى مختلف التخصصات للعاملين بالسلطة مما يسهم فى تعميمها على جميع شركات الطيران المصرية خلال المرحلة القادمة.

وفى ختام الفعاليات قام كل من الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى واللواء محمد حسن نائب رئيس سلطة الطيران المدنى واللواء ملاح شوقى العزب المدير العام للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبى.