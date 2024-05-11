تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى،محاكمة 4 متهمين "بائع وعامل وبائع وقهوجي"، قتلوا شخصا داخل محبسهم بسبب الخلاف على مكان النوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

2 يونيو .. محاكمة 4 متهمين قتلوا شخصا داخل محبسهم بسبب الخلاف على مكان النوم بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 26234 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4026 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 25 سنة، بائع، و"مجدى ع ك"، 29 سنة، عاطل، و"خليفة أ خ"، 29 سنة، قهوجى، و"عصام ح ا"، 32 سنة، بائع، لأنهم فى يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد جلال الهادى محمد أبو سعيد، عمدًا إثر خلف استعر بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى تكالبوا عليه منهالين عليه ضربًا برأسه وبأنحاء جسده، وباغته الأول بأداة "أت وصفها"، على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "معلقة مسنونة كنصل"، دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول جلال الهادى محمد أبو سعيد، والد المجنى عليه، 68 سنة - بالمعاش، والذى أكد أنه نما لعلمه وفاة نجله بمحبسه إثر تعدى المتهمين عليه لمشاجرة نشبت بينهم، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

أما الشاهد الثانى وهو العقيد محمد سامى سعد أبو مندور، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والذى أكد أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة من حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه بمحبسهم إثر خلافات بين المتهم الأول والمجنى عليه حول مكان النوم على إثرها تكالب المتهمين على المجنى عليه وانهالوا عليه ضربا برأسه وبأنحاء جسده وباغته الأول بمعلقة مسنونة كنصل على رأسه قاصدين من ذلك قتلا ما أدى لوفاته.

محاكمة 8 متهمين باستدراج شخص وقتله في الخانكة

كما تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، جلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو محاكمة 8 متهمين باستدراج شخص بزعم إنهاء خلافات تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وقتله باستخدام أسلحة نارية والقوا بجثته أمام منزل خالته، للاستعداد والمرافعة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17706 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1012 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ص"، وشهرته "أودي"، 23 سنة، عامل، مقيم منطاي شبرا الخيمة، و"رمضان ن ر"، وشهرته "كريم أبو دومة"، 25 سنة، سائق، مقيم القلج مركز الخانكة، و"حسن ع س"، وشهرته "سيف شرابية"، 24 سنة، نجار مسلح، مقيم مجمع الصابون مركز الخانكة، و"رجب ش ح"، وشهرته "روبي"، 31 سنة، فني أجهزة محمول، مقيم العزبة البيضاء المرح القاهرة، و"محمود م س"، وشهرته "سنوسي"، 25 سنة، ترزي، ومقيم المرج القاهرة، و"أحمد ن أ"، وشهرته "أحمد أبو دومة"، 26 سنة، سائق، مقيم الخانكة، و"إسلام ع م"، وشهرته "وزة"، هارب، و"شعبان ت م"، وشهرته "شارون"، لأنهم في 29 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد عزت محمد عبد اللطيف - عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روح المجنى عليه لخلف سابق فيما بينهم، وأعدوا سلفا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات وذخائرها، ثم استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء تلك الخلافات، وما أن ظفروا به حتي أجهزوا عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ولشل مقاومة المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من احتجازه بذلك المكان وإبعاده عن أعين الكافة وذويه على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه.