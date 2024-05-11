الإسكان تطرح محال تجارية ومنافذ بيع بالمنصورة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، بيع محال تجارية متنوعة الأنشطة وتخصيص 5 منافذ بيع وكافيتريا في المنصورة الجديدة.

وقال المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن المحال تقع بالسوق التجارية بمشروع سكن مصر المنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بأنشطة مطعم، وسوبر ماركت، ومحمصات، ومخبز، وكافتيريا، وأسماك، وخضراوات، وفاكهة.

وأشار الغمراوي، إلى أنه تخصيص 5 منافذ بيع كونتينرز بالممشى السياحي الكورنيش، والممشى الجنوبي المنطقة الفاصلة بين المدينة والطريق الدولي الساحلي بمقابل انتفاع سنوي لمدة عامين، وكذلك كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة 100 متر مربع بنشاط بيع المأكولات والمشروبات، بمقابل انتفاع لمدة عام واحد بجلسة مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير.

أسعار محلات الإسكان في المنصورة الجديدة

وسجل أعلى سعر للمتر 220 ألف جنيه للمحلات التجارية التي أعلن عنها جهاز مدينة المنصورة الجديدة، حيث عقد الجهاز جلسة مزاد علني لبيع عدد من المحلات بالمدينة، والتي شهدت إقبال كبير من قبل المتقدمين.

وجاء سعر المتر لكل محل كالتالي:

سجل سعر المتر في محل تجاري بنشاط مطعم 216 ألف جنيه.

سجل سعر المتر في محل سوبر ماركت 209 ألف جنيه.

سجل سعر المتر في محل بنشاط محمصة 201 ألف جنيه.

سجل سعر المتر في محل بمشاط مخبز 206 ألف جنيه.

سجل سعر المتر في بنشاط كافتيريا 220 ألف جنيه.

سجل سعر المتر في بنشاط محل أسماك 216 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في بنشاط محل خضار وفاكهة 216 ألف جنيه.