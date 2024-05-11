السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أصوات القصف على رفح لا تتوقف ومعارك بين المقاومة والاحتلال (فيديو)

قصف رفح
قصف رفح

ما تزال أصوات نيران الاحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف ساعة واحدة على الإطلاق، في رفح الفلسطينية، كما تزداد مع الساعات الأولى من المساء يوميًا.

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وكان هناك قبل دقائق قليلة تبادل إطلاق النيران بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية على الجانب الآخر من معبر رفح، وانطلقت عدة صواريخ من جانب المقاومة في قطاع غزة باتجاه معبر كرم أبوسالم العسكري، قبل 3 ساعات، واعترفت إسرائيل بعدها بدقائق قليلة بشأن سقوط 3 صواريخ، ولكنها تصدت لأحدها.

ولا يتوقف القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وسمع أصوات انفجارات على الهواء فيما تقصف الطائرات المنطقة.

الاحتلال يسيطر على معبر رفح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن "استمرار سيطرة جيش الاحتلال المجرم على معبر رفح، وإغلاقه لليوم الخامس على التوالي، ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر".

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، تسببت في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار العدوان، إضافة لتوقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها.

وطالبت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، في ظل تصاعد الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه والانسحاب من المعبر وإعادة فتحه وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية والطبية الطارئة لشعبنا المحاصر".

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