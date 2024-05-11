حزب الله يصيب القبة الحديدية ويطلق صواريخه على الاحتلال في قاعدة بيت هلل

أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " صواريخها تجاه القبة الحديدة واصابتها، واستهدفت مكان تجمع لجنود الاحتلال في قاعدة بيت هلل، واصابت أهدافها.

وقال حزب الله في بيان له:دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيرة إنقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المُتوقع عُقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة.‏

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