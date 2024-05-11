حزب الله يصيب القبة الحديدية ويطلق صواريخه على الاحتلال في قاعدة بيت هلل
أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " صواريخها تجاه القبة الحديدة واصابتها، واستهدفت مكان تجمع لجنود الاحتلال في قاعدة بيت هلل، واصابت أهدافها.
وقال حزب الله في بيان له:دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد الهجوم الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية في قاعدة بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية إطلاق مسيرة إنقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المُتوقع عُقب الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة.